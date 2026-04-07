Действовавший меньше часа режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области отменили действовавший меньше часа режим беспилотной опасности. Одновременно с этим стало известно и о возвращении к привычному формату работы волгоградского аэропорта.
Спокойное утро началось для горожан в 6:12 — после сообщения о снятии угрозы атаки украинских БПЛА. Всего режим беспилотной опасности продлился в регионе чуть больше 40 минут. О сбитых над регионом дронах ВСУ в Минобороны пока не сообщали.
Фото Андрея Поручаева.
