Приморца будут судить за убийство и разбой 26-летней давности

Очень часто именно отсутствие свидетелей или их нежелание раскрывать значимую информацию осложняет расследования. Недавно следователям удалось разговорить свидетеля, из страха мести не признававшегося в том, что он видел, как его приятель забил металлической трубой оппонента в селе Струговка Октябрьского округа Приморья девять лет назад. Убийца уже задержан, ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, непреднамеренно повлекшие гибель потерпевшего.