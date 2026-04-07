Приморца будут судить за убийство и разбой 26-летней давности

Как ранее передавала прокуратура, убийце, которому сейчас 46 лет, обвинение предъявлено, дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Шкотовский районный суд. Следственный комитет приводит некоторые подробности дела.
Установлено, что фигурант вместе с приятелями зашёл в квартиру на улице Промышленной, задумав кражу, задушил пожилого хозяина руками и вынес из жилища 10 тысяч долларов США, которыми распорядился по своему усмотрению. Дело оставалось нераскрытым более 20 лет, так как не были установлены свидетели преступления. Но в ходе плановой работы по изучению архивных уголовных дел следователям удалось выйти на свидетеля, который дал изобличающие показания.
Также были получены «иные данные, свидетельствующие о причастности задержанного лица к преступлению». В этом приморским следователям помог криминалистический центр Следственного комитета РФ. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники полиции Приморья.
Очень часто именно отсутствие свидетелей или их нежелание раскрывать значимую информацию осложняет расследования. Недавно следователям удалось разговорить свидетеля, из страха мести не признававшегося в том, что он видел, как его приятель забил металлической трубой оппонента в селе Струговка Октябрьского округа Приморья девять лет назад. Убийца уже задержан, ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, непреднамеренно повлекшие гибель потерпевшего.