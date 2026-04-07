В Черемхово мужчина едва не погиб ночью в собственном доме из-за пожара

Инцидент произошел рано утром 7 апреля по улице Кузнечной. Там загорелся частный брусовой дом. К месту пожара были направлены 5 единиц техники и 20 огнеборцев.
Со слов 45-летнего собственника, он проснулся от запаха дыма. На тот момент комнаты и веранда уже были охвачены огнем. В ходе эвакуации мужчина получил ожоги. Его госпитализировали в больницу, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.
Причины возгорания пока не установлены. Пожарные отмечают, что в доме не был установлен пожарный извещатель. О возгорании он мог бы предупредить хозяина дома еще на стадии его возникновения.