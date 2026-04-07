Мэр Нижнего Тагила ввел особый режим в деревне Баронская из-за подтопления

В деревне Баронская под Нижним Тагилом ввели режим повышенной готовности.

Источник: telegram-канал Владислава Пинаева

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ввел режим повышенной готовности в деревне Баронская. Дело в том, что в субботу 4 апреля 2026 года начался сброс воды с Висимской плотины, из-за чего река Межевая Утка вышла из берегов и подтопила улицу Заречную.

— Вода подошла к приусадебным участкам. На месте работают спасатели Центра защиты населения, специалисты МЧС, сотрудники природного парка «Река Чусовая». С помощью аэролодки затор удалось частично разбить. Уровень воды сейчас падает, — рассказал Владислав Пинаев.

Отмечается, что жильцы деревни отказались от эвакуации. Однако, по словам главы Нижнего Тагила, специалисты готовы в любой момент развернуть пункт временного размещения. Сейчас ситуация находится под контролем спасателей. Их службы были переведены на усиленный режим.