Мэр Нижнего Тагила ввел особый режим в деревне Баронская из-за подтопления

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ввел режим повышенной готовности в деревне Баронская. Дело в том, что в субботу 4 апреля 2026 года начался сброс воды с Висимской плотины, из-за чего река Межевая Утка вышла из берегов и подтопила улицу Заречную.