Три человека пострадали при взрыве у моста через Панамский канал

По предварительным данным, причиной происшествия стал пожар на судне. Горючее на борту сдетонировало, после чего пламя перекинулось на бензовозы, находившиеся в непосредственной близости от эпицентра.
Двоих пострадавших госпитализировали с ожогами второй степени, врачи оказывают им необходимую помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести, в настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию в районе канала.
Движение по мосту временно приостановлено. Местные власти обратились к гражданам с просьбой избегать района и не создавать препятствий для проезда техники экстренных служб.