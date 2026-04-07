Три человека пострадали при взрыве у моста через Панамский канал

На танкере, который проходил под мостом через Панамский канал, произошел взрыв, в результате этого пострадали четыре человека. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе местной пожарной службы в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Источник: AP 2024

По предварительным данным, причиной происшествия стал пожар на судне. Горючее на борту сдетонировало, после чего пламя перекинулось на бензовозы, находившиеся в непосредственной близости от эпицентра.

Двоих пострадавших госпитализировали с ожогами второй степени, врачи оказывают им необходимую помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести, в настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию в районе канала.

Движение по мосту временно приостановлено. Местные власти обратились к гражданам с просьбой избегать района и не создавать препятствий для проезда техники экстренных служб.

