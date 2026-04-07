В Прикамье весеннее половодье привело к подтоплению 19 приусадебных участков

Краевое МЧС привело информацию о негативном проявлении весеннего половодья на территории Прикамья. По состоянию на 6 апреля в зону подтопления попали три населенных пункта Пермского округа.
Подтоплены 19 приусадебных участков: 16 — в деревне Кичаново, два — в деревне Качка, один — в поселке Ферма. В Ферме талая вода также затопила один жилой дом. Пострадавших нет.
«Паводковая ситуация в регионе находится под контролем, эвакуация населения не требуется. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в водоемах, оперативные силы и средства находятся в полной готовности», — говорится в сводке МЧС.
По информации администрации Кунгурского округа, с 6 апреля приостановлено движение по автомобильному мосту через реку Бабку из-за подтопления паводковыми водами. Сообщение с деревнями Дейково, Липово, Подкаменное и Плашкино в период весеннего половодья обеспечивается посредством пешеходного моста через реку Бабка, расположенного вблизи автомобильных мостов.