Жителю Ачинска грозит до трех лет колонии за избиение собаки

В Ачинске перед судом предстанет местный житель, который жестоко расправился с бездомной собакой, хотя сам же ее и приютил. Расследование это дела уже завершено. Об этом 7 апреля сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Осенью 2025 года парень подобрал на улице беспородного пса и принес его домой. В тот же день животное справило нужду прямо в квартире. Тогда хозяин решил проучить собаку. Он увел ее в заброшенное здание по соседству и там начал избивать.
Свидетелями расправы стали случайные прохожие, которые вызвали полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал парня. Он сразу признался в содеянном.
Собаку доставили в ветклинику, а после оказания помощи определили в приют «Доброе сердце». Годовалого пса быстро забрала новая хозяйка.
Обвиняемому в жестоком обращении с животными 21-летнему жителю Канска грозит до трех лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело передадут в Ачинский городской суд.