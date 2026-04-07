Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 45 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 19 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Владимирской области, — сообщили в ведомстве.
Также по одному украинскому беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря, передает РИА Новости.
6 апреля стало известно, что военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка. Врачи диагностировали у журналисту акубаротравму.
Днем ранее Минобороны отчиталось, что за ночь средствами ПВО были уничтожены 87 украинских беспилотников над регионами РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской областей.
4 апреля сотрудник «Севского ДРСУ» погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины.