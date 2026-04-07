Дрозденко: число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ выросло до 22

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили утром 7 апреля в Ленинградской области уже 22 украинских беспилотника. Об этом в канале на платформе MAX написал губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что в настоящее время отражение массового налета вражеских дронов продолжается.
Напомним, 5 апреля в Ленинградской области силы ПВО также отражали налеты БПЛА киевского режима. В регионе была объявлена воздушная опасность. Сообщалось, что российские военные ликвидировали семь украинских беспилотников.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила страны Прибалтики из-за их решения открыть небо для дронов ВСУ, которые могут наносить удары по российским регионам.