Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ выросло до 22

В Ленинградской области силы ПВО отражают массированный налет дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили утром 7 апреля в Ленинградской области уже 22 украинских беспилотника. Об этом в канале на платформе MAX написал губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что в настоящее время отражение массового налета вражеских дронов продолжается.

Напомним, 5 апреля в Ленинградской области силы ПВО также отражали налеты БПЛА киевского режима. В регионе была объявлена воздушная опасность. Сообщалось, что российские военные ликвидировали семь украинских беспилотников.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила страны Прибалтики из-за их решения открыть небо для дронов ВСУ, которые могут наносить удары по российским регионам.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше