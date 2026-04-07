Подросток ранил ножом учителя у входа в пермскую школу

Подросток ранил ножом учителя у входа в школу в Перми. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил губернатор Дмитрий Махонин.
По его словам, состояние педагога оценивается врачами как крайне тяжелое.
— Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. Делаем все возможное, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Махонин добавил, что нападавшего задержала полиция. На месте преступления работают оперативные группы.
27 марта другой подросток пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил в висок однокласснице в Ирбитском районе Свердловской области. Ученик сделал два выстрела, после чего началась суета: тревожную кнопку никто не нажал, а полицию работники вызвали не сразу.
До этого школьник с сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком напал на школу в Челябинске. Он выстрелил в лицо одной из учениц, распылил газ в учителей, выпрыгнул в окно и сломал ноги. «Вечерняя Москва» собрала детали этого происшествия.