Российские силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над регионами страны

Силы противовоздушной обороны России за ночь 7 апреля уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В частности, 19 БПЛА ликвидировано в Ленинградской области, 11 — в Воронежской области, семь — в Белгородской. Еще три беспилотников противника сбили во Владимирской области и по одному — в Брянской, Волгоградской, Пензенской областях, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.
В это же время, напомним, губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе военные продолжают отражать массированный налет украинских беспилотников на регион. На момент публикации сообщалось уже о 22 сбитых дронах противника.
5 апреля Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. О пострадавших не сообщалось.