Омичку осудили за хищение денег с карты участника СВО

Хищение боец обнаружил через несколько месяцев, за это время с его банковского счета пропало 236 тысяч рублей, которые его новая знакомая потратила на свои личные нужды. Военнослужащий обратился в полицию, и на жительницу Шербакульского района завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».