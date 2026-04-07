Омичку осудили за хищение денег с карты участника СВО

Шербакульский районный суд вынес приговор 19-летней местной жительнице. Девушку осудили за хищение средств с банковской карты участника СВО.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, девушка познакомилась с ним в социальных сетях. Молодые люди начали общаться, и военнослужащий, поверив в порядочность новой знакомой, предоставил ей доступ к своему мобильному приложению. Пока он служил, ушлая девица тратила его денежки.
Хищение боец обнаружил через несколько месяцев, за это время с его банковского счета пропало 236 тысяч рублей, которые его новая знакомая потратила на свои личные нужды. Военнослужащий обратился в полицию, и на жительницу Шербакульского района завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».
Вину она признала частично, заявив, что некоторые деньги потратила с разрешения бойца. Однако суд обязал ее вернуть участнику СВО всю похищенную сумму. Кроме того, омичке назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.