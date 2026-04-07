Три человека погибли при атаке дрона на жилой дом во Владимирской области

4 апреля в результате воздушной атаки украинских войск на Таганрог в Ростовской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших — трое местных жителей и один иностранный гражданин. Помимо этого, 4 апреля в результате атаки БПЛА на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города.