Три человека погибли при атаке дрона на жилой дом во Владимирской области

В результате удара беспилотника по жилому дому в Александровском районе Владимирской области погибли двое взрослых и один семилетний ребенок. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
— Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын, — написал глава области в своем канале в мессенджере MAX.
По данным Министерства обороны России, в ночь с 6 на 7 апреля российские системы ПВО сбили 45 украинских беспилотников в небе над Ленинградской, Воронежской и Белгородской областями, а также другими регионами страны.
4 апреля в результате воздушной атаки украинских войск на Таганрог в Ростовской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди пострадавших — трое местных жителей и один иностранный гражданин. Помимо этого, 4 апреля в результате атаки БПЛА на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города.