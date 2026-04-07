БПЛА ударил по дому во Владимирской области, погибли двое взрослых и ребёнок

Ночью во Владимирской области украинский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру. Аппарат врезался в двухквартирный жилой дом в Александровском районе.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о трагических последствиях. В результате попадания погибли трое человек: двое взрослых и их семилетний сын.

Также глава области заявил, что атака вражеских БПЛА привела к серьезным разрушениям здания. Информация о других пострадавших уточняется.

На месте сейчас работают оперативные службы.

