Подросток напал с ножом на учителя у здания школы в Добрянке под Пермью

Утром во вторник 17-летний подросток совершил нападение на учительницу в городе Добрянка. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, юноша ранил женщину ножом на входе в школу.
«Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь», — написал глава региона.
Махонин добавил, что из Перми уже вылетел борт санавиации, который доставит в Добрянку мультипрофильную бригаду врачей.
На месте ЧП работают правоохранители. Подросток задержан.