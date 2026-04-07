Подросток напал с ножом на учителя у здания школы в Добрянке под Пермью

Утром во вторник 17-летний подросток совершил нападение на учительницу в городе Добрянка. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, юноша ранил женщину ножом на входе в школу.

«Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь», — написал глава региона.

Махонин добавил, что из Перми уже вылетел борт санавиации, который доставит в Добрянку мультипрофильную бригаду врачей.

На месте ЧП работают правоохранители. Подросток задержан.