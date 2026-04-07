Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли при атаке дрона во Владимирской области

При налете дронов ВСУ на Владимирскую область погибла семья.

Источник: Комсомольская правда

Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли в результате попадания украинского беспилотника в жилой дом в Александровском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над регионами страны. В частности, 19 БПЛА ликвидировано в Ленинградской области, 11 — в Воронежской области, семь — в Белгородской.

В это же время, напомним, губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе военные продолжают отражать массированный налет украинских беспилотников на регион. На момент публикации сообщалось уже о 22 сбитых дронов противника.

