В администрации рассказали подробности нападения с ножом в школе в Прикамье

Нападавший был девятиклассником, сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.
Утром 7 апреля на территории одной из школ в Добрянке произошло нападение. По предварительным данным, ученик 9 класса нанёс ножевые ранения завучу учебного заведения.
На месте оперативно работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Информация о случившемся доведена до Министерства образования Пермского края.
Учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. В администрации призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Для оказания экстренной помощи из Перми направлена бригада санитарной авиации.