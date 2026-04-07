В администрации рассказали подробности нападения с ножом в школе в Прикамье

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Нападавший был девятиклассником, сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.

Утром 7 апреля на территории одной из школ в Добрянке произошло нападение. По предварительным данным, ученик 9 класса нанёс ножевые ранения завучу учебного заведения.

На месте оперативно работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Информация о случившемся доведена до Министерства образования Пермского края.

Учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. В администрации призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Для оказания экстренной помощи из Перми направлена бригада санитарной авиации.