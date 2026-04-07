ТАСС: Организаторы теракта в «Крокусе» хотели устроить еще один теракт в Москве

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали устроить еще один теракт в Москве, но позже отказались от этого плана. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на участника суда.
По данным следствия, куратор под псевдонимом Сайфулло готовил завербованных к двум террористическим актам.
— Второй теракт планировали совершить одновременно с нападением на «Крокус Сити Холл». В нем должны были участвовать два человека, в «Крокусе» — три, — сообщается в публикации.
При этом место, где мог произойти второй теракт, не уточняется.
6 апреля один из осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина». Врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
Приговор по делу о теракте в «Крокусе» вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам.