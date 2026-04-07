Учитель, на которую напал подросток, была его классным руководителем

Махонин: женщина, на которую напал подросток в Добрянке, была его классруком.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 апр — РИА Новости. Учитель, на которую с ножом напал подросток в Пермском крае, была его классным руководителем, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке, педагог в больнице, врачи борются за его жизнь.

«Сегодня около 8.00 (6.00 мск) ученик 9 класса одной из школ в Добрянка на крыльце общеобразовательного учреждения нанес ножевое ранение своему классному руководителю», — сообщает краевое ведомство в своем Telegram-канале.

В полиции уточнили, что сейчас несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции, выясняются мотивы действий нападавшего. Собранные материалы будет направлены в следственные органы.