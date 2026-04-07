В Краснодаре судья незаконно вернула имущество криминальным авторитетам

В Краснодаре судья 4-го кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова, попавшая под проверку Генпрокуратуры по подозрению в коррупции, вернула криминальным авторитетам изъятое имущество со стоимостью в 10 млрд рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой на силовиков, дело связано с Рубеном Татуляном.

Источник: Life.ru

Арест был наложен в августе 2024 года в рамках защиты интересов государства о возмещении ущерба за незаконную застройку земель совхоза «Чкаловский». Ответчиками выступали лица, связанные с сочинским криминальным авторитетом Рубеном Татуляном, известным как Робсон, включая В. Д. Саркисяна. Сумма претензий превышала шесть миллиардов рублей.

Суд первой инстанции наложил арест на недвижимость, включая гостиницу «Кроун Плаза» в центре Краснодара, а апелляция оставила это решение в силе. После кассация решила отменить его. По данным правоохранительных органов, на решение могли повлиять председатель судебной коллегии Борисова и советник председателя А. А. Мамай.

Напомним, глава Верховного суда России распорядился передать в Генпрокуратуру документы для антикоррупционного расследования в отношении судьи из Краснодарского края Наталии Хахалевой, которая является сестрой «золотой судьи» Елены Хахалевой. Под проверку также попали дочь экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасия Шепель, Ольга Богатых и Ольга Борисова.

