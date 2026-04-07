Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели мальчика на детской площадке в Самаре

По данным следствия, несовершеннолетний погиб после падения с высоты во время игры.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о расследовании уголовного дела о гибели ребенка на детской площадке в Самаре.

«По данному происшествию расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинение смерти по неосторожности. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Родители мальчика считают, что трагедия могла произойти из-за ошибок в проектировании площадки.