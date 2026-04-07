Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели мальчика на детской площадке в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о расследовании уголовного дела о гибели ребенка на детской площадке в Самаре.
«По данному происшествию расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинение смерти по неосторожности. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Родители мальчика считают, что трагедия могла произойти из-за ошибок в проектировании площадки.