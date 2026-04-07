Прокуратура проводит проверку по нападению школьника на завуча в Добрянке

Прокуратура Добрянки начала проверку после нападения школьника на завуча в Пермском крае.
«Будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлен расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор Добрянки Дмитрий Копьев выехал на место, чтобы координировать действия экстренных служб и правоохранительных органов.
Напомним 7 апреля 17-летний ученик в 8:00 на крыльце школы напал с ножом на своего классного руководителя. Женщина получила тяжёлые ранения. За её жизнь борются врачи. В Добрянку выехали специалисты санавиации.