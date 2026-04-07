Страшное ДТП в Алматы: водителя Zeekr перевели в изолятор

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, водитель помещен в следственный изолятор.
«Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и с санкции суда был арестован. Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела», — сообщили в ДП.
В середине марта в Алматы в страшном ДТП погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте.
Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки. От занимаемых должностей освободили заместителя начальника Департамента полиции Алматы, курирующего наружные службы и дорожную безопасность, а также руководителей управлений административной полиции и общественной безопасности. По доводам о возможной незаконной выдаче госномеров возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания.
После резонансной аварии в город стянули полицейские силы. 31 марта алматинцы делились фото и видео колонн полицейских авто из других регионов. А 2 апреля полиция города объявила о старте масштабной операции. В МВД пояснили, что это плановая отработка.