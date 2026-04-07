Страшное ДТП в Алматы: водителя Zeekr перевели в изолятор

Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки. От занимаемых должностей освободили заместителя начальника Департамента полиции Алматы, курирующего наружные службы и дорожную безопасность, а также руководителей управлений административной полиции и общественной безопасности. По доводам о возможной незаконной выдаче госномеров возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания.