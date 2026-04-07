В Иркутске полиция за 1,5 часа раскрыла кражу с банковской карты

IrkutskMedia, 7 апреля. В Иркутске пенсионерка обратилась в отдел полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», сообщив о списании с её банковской карты более 3 тысяч рублей. Как сообщает пресс-слжуба ГУ МВД России, женщина рассказала, что потеряла карту на рынке, после чего начала получать уведомления о списаниях.
Сотрудники полиции незамедлительно начали оперативно-розыскные мероприятия. Они изучили записи с камер наблюдения, зафиксировавшие, как злоумышленница расплачивалась за товары, и при участии курсанта Восточно-Сибирского института МВД установили личность подозреваемой всего за 1,5 часа с момента обращения. Ей оказалась 59-летняя жительница региона.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Во время беседы фигурантка признала вину и добровольно возместила причинённый ущерб в полном объёме.
