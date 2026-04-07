Суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

Шейх-Мансуровский районный суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» с ее подразделениями в европейских странах террористической организацией. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— На основании собранных доказательств Шейх-Мансуровским районным судом Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах, — говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что после начала специальной военной операции на Украине члены организации участвуют в боевых действиях в составе украинских войск, в том числе при проведении диверсий в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей, передает ТАСС.

14 января 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил лидеров «ичкерийского» батальона Амата Закаева и Мурада Юсупова к 19 и 20 годам заключения в колониях строгого режима соответственно.