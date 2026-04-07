На воронежском предприятии остановлен производственный процесс после атаки БПЛА

Губернатор Александр Гусев уточнил последствия ночного налета беспилотников на юг региона 7 апреля. Среди 16 сбитых дронов обломки одного повредили инфраструктуру промпредприятия, что привело к вынужденной остановке работы.
Как сообщил губернатор, при падении сбитого дрона пострадало не только складское помещение (где уже ликвидирован пожар), но и технологическое сооружение завода. В результате полученных разрушений производственный процесс на предприятии был приостановлен.
Сроки возобновления работы предприятия пока не называются.
Напомним, что всего минувшей ночью силами ПВО на юге Воронежской области было сбито 16 беспилотных летательных аппаратов. Режим опасности атаки БПЛА в регионе утром отменен. Помимо предприятия, повреждения получили четыре частных дома, а 40-летний мужчина с ожогами доставлен в больницу.