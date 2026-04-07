Напавший на завуча девятиклассник в Прикамье состоял на учёте в полиции

Подросток, напавший на завуча в школе, состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение, сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.
ЧП произошло около 08:00 на крыльце школы. Ученик 9 класса нанёс ножевые ранения своему классому руководителю. Нападавший задержан, полиция выясняет обстоятельства нападения.
Прокуратура Добрянки проводит проверку по факту проишествия.
Завуч находится в тяжёлом состоянии. Других пострадавших нет, ученикам ничего не угрожает. Глава округа выехал на место, где работают оперативные службы.
Учебный процесс в школе решили не приостанавливать. Первая и вторая смены будут заниматься по обычному графику. Информация о происшествии доведена до Министерства образования Пермского края.