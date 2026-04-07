Белорус обманул 15 человек на 544 тысячи рублей при покупке автомобилей

Прокуратура сказала, как житель Гомеля обманул 15 человек на крупную сумму денег при покупке машин.

Источник: Комсомольская правда

Белорус обманул 15 человек на 544 тысячи рублей при покупке автомобилей. Подробности сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

60-летний житель Гомеля являлся учредителем и директором предприятия, которое оказывало в том числе услуги по покупке автомобилей в других странах, а также доставке их в Беларусь. Мужчина взял на себя обязательства перед потерпевшими по доставке машин, но не исполнил их.

«Обвиняемый заранее не намеревался исполнять принятые на себя перед потерпевшими обязательства, о чем свидетельствуют крайне неблагоприятное финансовое положение его организации, экономическая необоснованность и нереальность принимаемых обязательств», — заметили в прокуратуре.

Белорус вернул деньги некоторым потерпевших из тех сумм, которые передавали ему другие потерпевшие. Подобное он делал лишь после обращения граждан в милицию. Фигурант в результате противоправных действий завладел денежными средствами 15 белорусов на сумму более 544 000 рублей.

В ходе судебного следствия мужчина фактически не признал вину в совершении преступления. По его словам, он действительно получил деньги от заказчиков, планировал выполнить взятые на себя обязательства, но не смог этого сделать из-за введения ограничений на ввоз автомобилей в Беларусь со стороны западных стран. Ущерб он возместил частично.

Суд Советского района вынес обвинительный приговор. Гомельчанину на основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 200 базовых величин, или 9000 рублей (одна базовая величина в апреле 2026 года составляет 45 рублей).

