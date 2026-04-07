Разрушительный взрыв у моста через Панамский канал унёс жизнь человека

Согласно информации пожарных, взрыв произошёл на месте, где заправляли автоцистерны, принадлежащие частной компании. Для ликвидации происшествия были задействованы все доступные ресурсы, включая национальную полицию и управление Панамского канала. В операции участвовали более 75 человек и 45 единиц техники.
«Во время происшествия двое пожарных получили лёгкие ожоги и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Кроме того, подтвердилась гибель человека, оказавшегося зажатым между двумя цистернами. По предварительным данным, на месте работали около 12 человек, из которых лишь один стал жертвой трагедии», — говорится в сообщении.
На данный момент возгорание полностью потушено, идёт охлаждение цистерн. Прокуратура и Национальное управление по безопасности, предотвращению и расследованию пожаров начали расследование обстоятельств произошедшего.
Напомним, под мостом, пересекающим Панамский канал, произошёл взрыв, после которого загорелись три бензовоза. Сообщалось, что число пострадавших составляло три человека. Двое пострадавших с ожогами II степени были госпитализированы, судьба одного была неизвестна.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.