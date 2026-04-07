Похитителя элитного алкоголя из магазина разыскивают в Иркутске

Парень сначала сфотографировал полку со спиртным, после чего взял бутылку и скрылся — всё это запечатлела камера.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 7 апреля. Сотрудники полиции разыскивают парня по подозрению в краже элитного алкоголя в одном из магазинов Иркутска. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. Правоохранители призывают его самостоятельно явиться в отдел для дачи объяснений.

С заявлением о краже обратились в дежурную часть сотрудники супермаркета на улице Лермонтова. Как установили оперативники, вечером 20 марта парень подошел к полке с алкоголем, сфотографировал ее, после, оглядываясь по сторонам, взял одну из бутылок, спрятал ее под куртку и вышел из магазина без оплаты товара.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности или местонахождении мужчины, сотрудники полиции просят сообщать по телефонам: 8 (908)665−46−66 или 41−11−64.

Ранее агентство сообщало, что суд в Саянске вынес приговор двум местным жителям, которые в апреле прошлого года похитили из магазина 33 плитки шоколада. Сумма ущерба составила более 3,7 тысячи рублей.