В Уфе похитили студента

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2025 года двое обвиняемых для получения материальной выгоды решили похитить ранее незнакомого человека. Они на «Ладе Приоре» подъехали к одному из колледжей Уфы. Встретив случайного студента, начали оказывать психологическое давление и, угрожая, посадили в машину.
Демонстрируя нож, мужчины требовали передать деньги. В дальнейшем они забрали у потерпевшего телефон и через мобильное приложение перевели 20 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело направили в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.