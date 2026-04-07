В Уфе похитили студента

Прокуратура направила в суд уголовное дело о похищении человека, вымогательстве и разбое.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2025 года двое обвиняемых для получения материальной выгоды решили похитить ранее незнакомого человека. Они на «Ладе Приоре» подъехали к одному из колледжей Уфы. Встретив случайного студента, начали оказывать психологическое давление и, угрожая, посадили в машину.

Демонстрируя нож, мужчины требовали передать деньги. В дальнейшем они забрали у потерпевшего телефон и через мобильное приложение перевели 20 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.