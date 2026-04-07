Появилось первое фото с места ЧП в Добрянке, где подросток ранил ножом учителя

В Сети появилось первое фото с места ЧП в пермском городе Добрянка, где 17-летний подросток напал с ножом на учительницу местной школы.
На снимке запечатлены собравшиеся на крыльце и во дворе учебного заведения люди. Поодаль можно заметить машину скорой помощи.
Напомним, об инциденте утром сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, юноша с ножом напал на учительницу у входа в школу. Педагог получила серьезные ранения и была госпитализирована.
Сейчас в Добрянке ждут борт санавиации с бригадой врачей.
Нападавший задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.