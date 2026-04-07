Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось первое фото с места ЧП в Добрянке, где подросток ранил ножом учителя

Источник: "Российская газета"

В Сети появилось первое фото с места ЧП в пермском городе Добрянка, где 17-летний подросток напал с ножом на учительницу местной школы.

На снимке запечатлены собравшиеся на крыльце и во дворе учебного заведения люди. Поодаль можно заметить машину скорой помощи.

Напомним, об инциденте утром сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, юноша с ножом напал на учительницу у входа в школу. Педагог получила серьезные ранения и была госпитализирована.

Сейчас в Добрянке ждут борт санавиации с бригадой врачей.

Нападавший задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.