В Красноярском крае поймали подростков, похищавших технику из незапертых машин

В Шарыпове двоих школьников, 15 и 16 лет, подозреваются в кражах из автомобилей. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 7 апреля.
В полицию обратились двое автовладельцев. У одного из них из салона машины пропал аккумулятор, у другого — магнитола с набором инструментов. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к пропажам причастны двое несовершеннолетних. Их быстро нашли. Один из школьников признался, что ему нужен был аккумулятор, чтобы слушать дома музыку через автомобильную акустику. Он и предложил приятелю стащить батарею из машины, которую заранее присмотрел во дворе.
Взламывать авто не пришлось — дверь оказалась незапертой. Парни забрали аккумулятор и ушли. А позже, гуляя по улице, обнаружили еще одну открытую машину. Оттуда они взяли второй аккумулятор, набор инструментов и магнитолу. Все похищенное у подростков изъяли и вернули хозяевам.
На обоих парней завели уголовные дела за кражу. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В полиции напомнили, что за такие преступления ответственность предусмотрена с 14 лет. Юному вору могут грозить судимость, крупный штраф или даже реальный срок. Наказание назначает суд, изучив детали дела и приняв во внимание раскаяние фигурантов или его отсутствие, их прошлые «грехи», а также возмещение ущерба пострадавшим.