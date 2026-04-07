В Красноярском крае поймали подростков, похищавших технику из незапертых машин

На обоих парней завели уголовные дела за кражу. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В полиции напомнили, что за такие преступления ответственность предусмотрена с 14 лет. Юному вору могут грозить судимость, крупный штраф или даже реальный срок. Наказание назначает суд, изучив детали дела и приняв во внимание раскаяние фигурантов или его отсутствие, их прошлые «грехи», а также возмещение ущерба пострадавшим.