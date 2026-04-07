В ДТП с дорожной техникой на левом берегу Дона в Ростове пострадали два человека

В Ростове, на левом берегу Дона, в ДТП с дорожной техникой пострадали два человека. По данным отдела пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла вечером 6 апреля.
— ДТП случилось в 16:30, — уточняют в Госавтоинспекции. — На улице Пойменной, у строения 2б, 30-летний водитель на автомобиле «ГА333021» наехал на стоящую машину дорожных работ «28343F». За рулем рабочей техники находился водитель 61-летний шофер.
В результате удара пострадали два человека из автомобиля «ГА333021»: сам водитель и его 36-летний пассажир.
Госавтоинспекция напоминает: соблюдайте дистанцию, не отвлекайтесь за рулем и не превышайте скорость. Это залог вашей безопасности и безопасности окружающих.
