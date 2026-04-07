В Ленобласти отменили воздушную тревогу после отражения атаки 22 дронов

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской Области», — написал он в своём канале в Max.
По данным региональных властей, всего было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата. После ликвидации угрозы ограничения сняли. Сигнал тревоги в регионе был объявлен под утро — в 03:54 по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал, как во Владимирской области украинский дрон врезался в двухквартирный жилой дом, в результате чего погибли трое человек. Там проживала семья: двое взрослых и их семилетний сын.
