В Ленобласти отменили воздушную тревогу после отражения атаки 22 дронов

В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности после отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской Области», — написал он в своём канале в Max.

По данным региональных властей, всего было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата. После ликвидации угрозы ограничения сняли. Сигнал тревоги в регионе был объявлен под утро — в 03:54 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал, как во Владимирской области украинский дрон врезался в двухквартирный жилой дом, в результате чего погибли трое человек. Там проживала семья: двое взрослых и их семилетний сын.

