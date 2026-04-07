Напавший на классного руководителя в Прикамье школьник состоит на учете в полиции

Подросток, который напал с ножом на учителя в школе в Пермском крае, состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов.
Он уточнил, что нападение произошло в Добрянской школе № 5.
— Ученик девятого класса нанес ножевые ранения завучу на крыльце школы. Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. По предварительной информации, завуч находится в тяжелом состоянии. Пострадавших больше нет, — добавил Антонов.
Он сообщил, что выехал на место, где сейчас работают оперативные службы. Учебный процесс решили не приостанавливать — первая и вторая смена будут учиться по обычному графику, написал Антонов на своей странице в соцсети VK.
О произошедшем утром 7 апреля сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он добавил, что из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой находится мультипрофильная бригада врачей. По словам Махонина, полицейские задержали нападавшего.