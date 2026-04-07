В Нижнем Новгороде простятся с профессором сельхозакадемии Иваном Постновым

В Нижнем Новгороде на 89 году жизни скончался профессор сельхозакадемии Иван Постнов. Его не стало 5 апреля, сообщили в самом вузе.
Иван Постнов имел степень доктора биологических наук и звание Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Нижегородец родился в селе Крутец ныне Бутурлинского района. В 1962 году окончил Горьковский государственный университет и несколько лет рабоал в институте химии. В 1987 году Иван Евстафьевич устроился на работу в НГАТУ, где сперва возглавлял кафедру «Защита растений», а с 2009 по 2021 гг. заведовал кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура». Работе в стенах вуза он отдал боле 40 лет жизни.
За годы работы он придумал 14 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, которые сейчас используются в различных производственных и научных организациях страны.
Прощание с погибшим состоится 7 апреля на Бугровском кладбище.
