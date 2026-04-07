В Нижнем Новгороде простятся с профессором сельхозакадемии Иваном Постновым

Нижегородец родился в селе Крутец ныне Бутурлинского района. В 1962 году окончил Горьковский государственный университет и несколько лет рабоал в институте химии. В 1987 году Иван Евстафьевич устроился на работу в НГАТУ, где сперва возглавлял кафедру «Защита растений», а с 2009 по 2021 гг. заведовал кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура». Работе в стенах вуза он отдал боле 40 лет жизни.