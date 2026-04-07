10 лет колонии: российский военнослужащий осужден за наркотики и дезертирство

Следствие установило, что не позднее середины октября военнослужащий через интернет вступил в контакт с неустановленным лицом и присоединился к организованной группе для сбыта наркотических средств. Получив крупную партию, он оборудовал четыре тайника-закладки и намеревался создать еще около 50 на территории Алтайского края. Реализовать план он не успел из-за задержания.