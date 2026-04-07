10 лет колонии: российский военнослужащий осужден за наркотики и дезертирство

Барнаульский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части и преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом стало известно из материалов суда.
Установлено, что в апреле 2025 года контрактник не вернулся в воинскую часть после отпуска по болезни, тем самым уклонившись от прохождения службы в период мобилизации. Его незаконное отсутствие продолжалось до октября, когда он был задержан сотрудниками полиции.
Следствие установило, что не позднее середины октября военнослужащий через интернет вступил в контакт с неустановленным лицом и присоединился к организованной группе для сбыта наркотических средств. Получив крупную партию, он оборудовал четыре тайника-закладки и намеревался создать еще около 50 на территории Алтайского края. Реализовать план он не успел из-за задержания.
При личном досмотре у него также изъяли наркотические средства в крупном размере, которые он хранил для собственного потребления.
Суд квалифицировал действия по ч. 5 ст. 337, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. По совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
