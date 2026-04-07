Стали известны подробности нападения ученика с ножом на завуча в школе Добрянки

ДОБРЯНКА, 7 апреля, ФедералПресс. Власти и правоохранители прокомментировали ЧП в школе № 5 Добрянки, где утром 7 апреля девятиклассник с ножом напал на завуча. Инцидент произошел на крыльце учебного заведения.

«Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. По предварительной информации, завуч находится в тяжелом состоянии. Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает», — рассказал глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Он добавил, что после ЧП уроки в школе решили не отменять. Занятия в первую и вторую смену будут по обычному расписанию.

Как сообщили в краевой полиции, подросток совершил нападение на педагога у входа в школу утром во вторник около 08:00. Пострадавшая завуч является его классным руководителем.

«Сейчас школьник находится в территориальном отделе полиции: выясняются мотивы его действий», — добавили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, после нападения 17-летнего подростка учителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Из Перми в Добрянку за ней вылетела санавиация.

UPD: в связи с нападением школьника на 55-летнего педагога СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подростка доставили в местный следственный отдел ведомства.

Фото: ФедералПресс / Иван Новгородский.