Учитель русского языка в реанимации: стало известно о состоянии пострадавшей

Учитель русского языка и литературы, пострадавшая при нападении ученика в Добрянке Пермского края, находится в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.
По имеющимся данным, женщина ранее не имела конфликтов с учениками и характеризуется как опытный педагог. В 2018 году она стала победителем городского этапа конкурса «Учитель года» в номинации для преподавателей основной и старшей школы.
Нападение произошло утром 7 апреля 2026 года на крыльце школы. Девятиклассник с ножом атаковал своего классного руководителя.
Подростка задержали. Его мотивы устанавливаются.
Прокуратура Добрянки проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что нападавший состоит на учете в полиции. Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.
