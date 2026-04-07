Учитель русского языка в реанимации: стало известно о состоянии пострадавшей

Учитель русского языка и литературы, пострадавшая при нападении ученика в Добрянке Пермского края, находится в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

По имеющимся данным, женщина ранее не имела конфликтов с учениками и характеризуется как опытный педагог. В 2018 году она стала победителем городского этапа конкурса «Учитель года» в номинации для преподавателей основной и старшей школы.

Нападение произошло утром 7 апреля 2026 года на крыльце школы. Девятиклассник с ножом атаковал своего классного руководителя.

Подростка задержали. Его мотивы устанавливаются.

Прокуратура Добрянки проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нападавший состоит на учете в полиции. Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.

