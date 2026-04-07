В Новосибирской области осудили подростков за угон «Лады Приоры»

Девушки катались по городу на чужом авто.

Источник: Комсомольская правда

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум несовершеннолетним по делу об угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Суд установил, что утром 3 июля 2025 года в городе Купино подростки, а также их знакомый, дело в отношении которого выделено отдельно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились угнать автомобиль «Лада Приора».

Одна из девушек взяла ключи из одежды владельца машины, после чего компания отправилась кататься по городу и району, поочередно управляя транспортом.

В суде подсудимые полностью признали вину, однако отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ.

Суд признал их виновными и назначил каждой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.