В Новосибирской области осудили подростков за угон «Лады Приоры»

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум несовершеннолетним по делу об угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Суд установил, что утром 3 июля 2025 года в городе Купино подростки, а также их знакомый, дело в отношении которого выделено отдельно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились угнать автомобиль «Лада Приора».
Одна из девушек взяла ключи из одежды владельца машины, после чего компания отправилась кататься по городу и району, поочередно управляя транспортом.
В суде подсудимые полностью признали вину, однако отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ.
Суд признал их виновными и назначил каждой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.