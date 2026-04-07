Напавший на учителя в Прикамье школьник состоит на учете в полиции

Юноша, который 7 апреля тяжело ранил педагога в Добрянской школе № 5, состоит на учете в правоохранительных органах. Об этом написал на своей странице глава муниципального округа Дмитрий Антонов.
Напомним: утром 17-летний старшеклассник набросился с ножом на завуча на входе в учебное заведение.
Ее состояние оценивается как крайне тяжелое — женщину госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. Из Перми за ней вылетел борт санавиации.
Подросток задержан.
«Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе», — сообщил Антонов.
Он выехал на место, где работают оперативные службы.