Напавший на учителя в Прикамье школьник состоит на учете в полиции

Юноша, который 7 апреля тяжело ранил педагога в Добрянской школе № 5, состоит на учете в правоохранительных органах. Об этом написал на своей странице глава муниципального округа Дмитрий Антонов.

Напомним: утром 17-летний старшеклассник набросился с ножом на завуча на входе в учебное заведение.

Ее состояние оценивается как крайне тяжелое — женщину госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. Из Перми за ней вылетел борт санавиации.

Подросток задержан.

«Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе», — сообщил Антонов.

Он выехал на место, где работают оперативные службы.