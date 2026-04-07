Уголовное дело возбудили после нападения подростка на педагога в школе в Прикамье

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения школьника на педагога в школе в Прикамье. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.
Правоохранители уточнили, что задержанный публично не высказывал угрозы, сейчас его допрашивают, передает канал ведомства в МАХ.
Одноклассники подозреваемого рассказали, что у него были проблемы с учебой: классный руководитель якобы не допускала его до экзаменов. Его знакомые предполагают, что это и стало причиной нападения на педагога, передает Shot.
Также стало известно, что подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год.
О произошедшем утром 7 апреля сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он добавил, что из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой находится мультипрофильная бригада врачей. По словам Махонина, полицейские задержали нападавшего.