Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после нападения подростка на педагога в школе в Прикамье

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения школьника на педагога в школе в Прикамье. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.

Правоохранители уточнили, что задержанный публично не высказывал угрозы, сейчас его допрашивают, передает канал ведомства в МАХ.

Одноклассники подозреваемого рассказали, что у него были проблемы с учебой: классный руководитель якобы не допускала его до экзаменов. Его знакомые предполагают, что это и стало причиной нападения на педагога, передает Shot.

Также стало известно, что подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год.

О произошедшем утром 7 апреля сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он добавил, что из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой находится мультипрофильная бригада врачей. По словам Махонина, полицейские задержали нападавшего.