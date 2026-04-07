Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Нижнем Новгороде

Одноэтажное деревянное здание, построенное ещё в 1905 году, находится в критическом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в посёлке Детский санаторий «Ройка» в черте Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Поводом для вмешательства стало обращение местной жительницы в приёмной главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что одноэтажное деревянное здание, построенное ещё в 1905 году, находится в критическом состоянии: фундамент и стены разрушаются, инженерные коммуникации полностью изношены. В феврале 2026 года из-за коммунальной аварии в доме отключили отопление.

Несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным, расселение жильцов не планируется. Заявительница, как и другие жильцы, не может добиться решения проблемы через местные инстанции. Женщина вынуждена арендовать квартиру за свой счёт, что для неё является серьёзной финансовой нагрузкой.

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.