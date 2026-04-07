Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в посёлке Детский санаторий «Ройка» в черте Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Поводом для вмешательства стало обращение местной жительницы в приёмной главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что одноэтажное деревянное здание, построенное ещё в 1905 году, находится в критическом состоянии: фундамент и стены разрушаются, инженерные коммуникации полностью изношены. В феврале 2026 года из-за коммунальной аварии в доме отключили отопление.
Несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным, расселение жильцов не планируется. Заявительница, как и другие жильцы, не может добиться решения проблемы через местные инстанции. Женщина вынуждена арендовать квартиру за свой счёт, что для неё является серьёзной финансовой нагрузкой.
В Следственном управлении СК России по Нижегородской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.