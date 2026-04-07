Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области произошел порыв нефтепровода: загрязнена река

В Волгоградской области произошел излив нефтепродуктов. По информации Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, инцидент произошел около села Алешники Жирновского района — зафиксировано попадание нефтепродуктов на почву, а также в акваторию реки Карамыш и в водный объект. Специалисты ведомства установили, что причиной происшествия стал порыв нефтепровода в водоохранной зоне реки. Площадь загрязнения составила более 400 кв.м.

Выехавшие на место происшествия специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, а также природной поверхностной воды.

По результатам проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, а также принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

Фото Росприроднадзора.