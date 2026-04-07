В Волгоградской области произошел порыв нефтепровода: загрязнена река

В Волгоградской области произошел излив нефтепродуктов. По информации Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, инцидент произошел около села Алешники Жирновского района — зафиксировано попадание нефтепродуктов на почву, а также в акваторию реки Карамыш и в водный объект. Специалисты ведомства установили, что причиной происшествия стал порыв нефтепровода в водоохранной зоне реки. Площадь загрязнения составила более 400 кв.м.
Выехавшие на место происшествия специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, а также природной поверхностной воды.
По результатам проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, а также принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.
Фото Росприроднадзора.