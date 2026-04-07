Учебный процесс в Добрянке, где подросток напал на учителя, решили продолжить

Учебный процесс в добрянской школе номер пять, где ученик сегодня утром тяжело ранил завуча, решено не приостанавливать. Это подтвердил Дмитрий Антонов, глава администрации Добрянского муниципального округа.

«Первая и вторая смена будут учиться по обычному графику. Информация доведена до Министерства образования», — уточнил он.

В комментариях к почту главы подписчике высказали простив такой меры: «Помимо физической угрозы, люди могут находиться в эмоционально тяжелом состоянии»; «Считаю, не прервав на сегодня учебный процесс, эту ситуацию приравняли к заурядной».

Напомним: 17-летний юноша принес в учебное заведение нож и на входе напал на педагога. С тяжелыми травмами женщину госпитализировали, сейчас за ней из Перми летит борт санавиации.

По уточненной информации, старшеклассник уже попадал в поле зрения полиции и состоит на учете. Сейчас он задержан. На месте трагедии работают следственные органы.