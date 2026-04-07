Прокуратура организовала проверку по факту нападения школьника в Добрянке

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту нападения школьника на учителя в городе Добрянка. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, — говорится в публикации.
Там добавили, что в данный момент на месте нападения находится прокурор города Дмитрий Копьев.
7 апреля губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что подросток ранил ножом учителя у входа в школу в пермской Добрянке. Состояние педагога оценивается врачами как крайне тяжелое.
Позже стало известно, что подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался учиться на второй год. После ЧП учебный процесс в школе решили не приостанавливать — первая и вторая смены будут учиться по обычному графику.