В Пермском крае задержали подростка, напавшего с ножом на учителя

Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на свою классную руководительницу. ЧП произошло около 08:00 на крыльце школы, пишет «КП-Пермь». Пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжелое. В настоящий момент выясняются мотивы нападавшего. Подросток состоит на учете в полиции и несколько раз оставался на повторное обучение. Учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме.