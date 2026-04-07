В Пермском крае задержали подростка, напавшего с ножом на учителя

В Добрянке Пермского края девятиклассник напал с ножом на классного руководителя.

Подросток, напавший с ножом на учителя у входа в школу в Добрянке Пермского края, задержан полицией. Об этом во вторник сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Нападавший задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы», — написал Махонин.

Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на свою классную руководительницу. ЧП произошло около 08:00 на крыльце школы, пишет «КП-Пермь». Пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжелое. В настоящий момент выясняются мотивы нападавшего. Подросток состоит на учете в полиции и несколько раз оставался на повторное обучение. Учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме.