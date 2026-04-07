Гусев: сбитый БПЛА упал на склад в Воронежской области, пострадал мужчина

Силы ПВО ликвидировали 16 беспилотников на юге Воронежской области в ночь на 7 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Один из сбитых БПЛА рухнул на склад, произошло возгорание, в результате которого пострадал мужчина 1986 года рождения. Сейчас он с ожогами находится в больнице. Пожар на складе ликвидирован.
«Обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», — добавил глава региона.
Также известно о повреждении четырех частных домов. Специалисты продолжают осматривать территорию.
Узнать больше по теме
