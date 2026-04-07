Судьи Хахалевы на Кубани были доверенными лицами экс-главы Совета судей Момотова

Бывший заместитель председателя Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и ее сестра, судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, являлись доверенными лицами экс-председателя Совета судей России, судьи Верховного суда Виктора Момотова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Благодаря покровительству Момотова и бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова сестры смогли занять руководящие должности в региональной судебной системе и использовать полномочия для незаконного обогащения.
Мужем Елены Хахалевой являлся криминальный авторитет Хахалев (брак фиктивно расторгнут в 2004 году). С 2010 по 2015 годы подведомственными ей судами принято более 100 неправосудных решений, на основании которых коммерческие структуры вывели из госземфонда 13 тыс. га сельхозугодий стоимостью не менее 1,8 млрд рублей. Доходы от реализации составили не менее 5 млрд рублей, часть выведена за рубеж.
Наталия Хахалева, по данным следствия, принимала решения в пользу уклоняющихся от налогов компаний, из-за чего бюджет недополучил свыше 1 млрд рублей. На эти средства она приобрела два домовладения, три земельных участка и Porsche Cayenne Turbo, оформив активы на мать.